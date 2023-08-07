ФФККР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что запрос на переход Софьи Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в декабре и в мае. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — цитирует Когана РИА Новости.

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Самоделкина тренировалась под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Надежда Перфильева сообщила, что Самоделкина получила паспорт страны, но пока не обращалась в местную федерацию.