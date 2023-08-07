Узнать больше

ФФККР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что запрос на переход Софьи Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.
ФФККР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в декабре и в мае. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — цитирует Когана РИА Новости

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала. 

Самоделкина тренировалась под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Надежда Перфильева сообщила, что Самоделкина получила паспорт страны, но пока не обращалась в местную федерацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить