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В Союзе конькобежцев Казахстана подтвердили получение паспорта фигуристкой Самоделкиной

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Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Надежда Перфильева сообщила, что российская фигуристка Софья Самоделкина получила паспорт страны, но пока не обращалась в местную федерацию.
В Союзе конькобежцев Казахстана подтвердили получение паспорта фигуристкой Самоделкиной
  • РИА Новости

«Софья Самоделкина ещё не обращалась в республиканскую федерацию. Она стала гражданкой Казахстана, у неё есть паспорт, но о своих целях и намерениях она федерации ничего не говорила», — цитирует Перфильеву РИА Новости

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала. 

Самоделкина тренировалась под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее Самоделкиной предлагали выступать за сборные Германии и Израиля.

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