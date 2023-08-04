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РИА Новости: Самоделкиной предлагали выступать за Германию и Израиль

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Российской фигуристке Софье Самоделкиной предлагали выступать за сборные Германии и Израиля.
РИА Новости: Самоделкиной предлагали выступать за Германию и Израиль
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

По информации РИА Новости, в 2022 году сразу несколько европейских команд, среди которых были Германия и Израиль, предлагали фигуристке рассмотреть возможность перехода для выступления на международных турнирах. Самоделкина ответила отказом.

Как сообщают СМИ, спортсменка уже получила казахстанский паспорт, она ждёт одобрения перехода от Федерации фигурного катания на коньках России.

Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее сообщалось, что Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.

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