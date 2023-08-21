В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой

В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион, носивший имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Республики Дагестан.

Стадиону вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее Татьяна Навка встала на защиту российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.