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В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой

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В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион, носивший имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Республики Дагестан.

Стадиону вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее Татьяна Навка встала на защиту российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.

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