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Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира

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Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

В этом списке не оказалось двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Голосование проводилось среди фанатов.

Исинбаева является трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой мирового первенства в помещении.

Ласицкене — единственная трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.

Ранее Ласицкене высказалась о решении президиума ВФЛА не выплачивать ей призовые за финал серии «Королева российского спорта».

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