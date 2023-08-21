Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира
В этом списке не оказалось двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене.
Голосование проводилось среди фанатов.
Исинбаева является трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой мирового первенства в помещении.
Ласицкене — единственная трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.
Ранее Ласицкене высказалась о решении президиума ВФЛА не выплачивать ей призовые за финал серии «Королева российского спорта».