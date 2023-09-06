Богословская назвала «благом» дальнейшее членство Исинбаевой в МОК

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить Елену Исинбаеву членом комиссии.

«Чем больше наших соотечественников представлено в различных международных инстанциях, тем, конечно же, лучше. Когда находишься внутри своего коллектива, то вероятность доказать свою правоту гораздо больше. Я считаю, что дальнейшее членство Исинбаевой в МОК — это благо. Лена, как человек российский, будет отстаивать права российских спортсменов», — заявила Богословская RT.

По её словам, голос Исинбаевой будет услышан однозначно, потому что другой такой спортсменки в истории просто нет, ведь она является действующей рекордсменкой мира, а на её счету 28 высших мировых достижений.



Она очень авторитетный человек, к ней в любом случае будут прислушиваться. Исинбаева очень много сделала для страны и никак её не опорочила своими заявлениями. Раз у неё сейчас нет контрактов с вооружёнными силами, значит, соблюла абсолютно все критерии, чтобы остаться в МОК», — добавила Богословская.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК.