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Богословская назвала «благом» дальнейшее членство Исинбаевой в МОК

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить Елену Исинбаеву членом комиссии.
Богословская назвала «благом» дальнейшее членство Исинбаевой в МОК
  • РИА Новости

«Чем больше наших соотечественников представлено в различных международных инстанциях, тем, конечно же, лучше. Когда находишься внутри своего коллектива, то вероятность доказать свою правоту гораздо больше. Я считаю, что дальнейшее членство Исинбаевой в МОК — это благо. Лена, как человек российский, будет отстаивать права российских спортсменов», — заявила Богословская RT.

По её словам, голос Исинбаевой будет услышан однозначно, потому что другой такой спортсменки в истории просто нет, ведь она является действующей рекордсменкой мира, а на её счету 28 высших мировых достижений. 

Она очень авторитетный человек, к ней в любом случае будут прислушиваться. Исинбаева очень много сделала для страны и никак её не опорочила своими заявлениями. Раз у неё сейчас нет контрактов с вооружёнными силами, значит, соблюла абсолютно все критерии, чтобы остаться в МОК», — добавила Богословская.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. 

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