Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала попадание двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обновлённый состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек. Она не будет обижаться на всё, что про неё говорили в СМИ», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Елена Исинбаева сохранила свою позицию в комиссии спортсменов МОК.

Легкоатлетка летом угодила в крупный скандал в России. Тогда вопрос о переименовании стадиона в Дагестане, названного в честь Исинбаевой, поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК.