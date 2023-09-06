Узнать больше

Колобков — об Исинбаевой: при активной работе один человек может многого добиться

Короткая ссылка
Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал попадание двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обновлённый состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Колобков — об Исинбаевой: при активной работе один человек может многого добиться
  • РИА Новости

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех — без какого-либо разделения по непонятным принципам. Как вы знаете, всего 23 членов в комиссии, поэтому любой голос важен. Если активно работать, можно многого добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии — уже плюс», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Напомним, что Елена Исинбаева сохранила свою позицию в комиссии спортсменов МОК.

Легкоатлетка летом угодила в крупный скандал в России. Тогда вопрос о переименовании стадиона в Дагестане, названного в честь Исинбаевой, поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить