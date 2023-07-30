Балахничёв: Исинбаева может оказаться полезной в МОК

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой не стоит отказываться от работы в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Нельзя говорить, что она представляет там исключительно Россию. Но в будущем для наших спортсменов это может оказаться полезным, когда начнётся процесс возвращения наших олимпийцев», — цитирует Балахничёва Sport24.

Он подчеркнул, что её присутствие в МОК сложно назвать работой, потому что это больше участие в жизни олимпийцев со всего мира.

«Она будет участвовать в собраниях по вопросам о защите спортсменов из всех стран», — добавил Балахничёв.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. По сообщениям в СМИ, Исинбаева проживает в Испании.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг Исинбаевой.

