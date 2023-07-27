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Вяльбе — об Исинбаевой: она просто глупая девочка

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Вяльбе — об Исинбаевой: она просто глупая девочка
  • РИА Новости

«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР. Видела её там раза два в жизни.

Что касается её высказываний, то ничего особо про них не думаю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.

Ранее сообщалось, что Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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