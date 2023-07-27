Вяльбе — об Исинбаевой: она просто глупая девочка
- РИА Новости
«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР. Видела её там раза два в жизни.
Что касается её высказываний, то ничего особо про них не думаю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.
Ранее сообщалось, что Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.