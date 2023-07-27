ТАСС: Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта
- РИА Новости
Решение принято заочным голосованием, одним из мотивов послужило «неучастие Исинбаевой в работе народного фронта и центрального штаба движения», сообщает источник ТАСС.
17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.
41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева дистанцировалась от организации и её не видели в комитете два года.