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ТАСС: Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС: Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта
  • РИА Новости

Решение принято заочным голосованием, одним из мотивов послужило «неучастие Исинбаевой в работе народного фронта и центрального штаба движения», сообщает источник ТАСС.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева дистанцировалась от организации и её не видели в комитете два года.

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