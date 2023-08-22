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Шубенков: Исинбаева — человек искренний, но ей надо получше думать

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию вокруг двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Шубенков: Исинбаева — человек искренний, но ей надо получше думать
  • РИА Новости

«Лена — человек искренний, но ей надо быть поаккуратнее и получше думать перед тем, как она что-то скажет. Я думаю, что она заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу себе», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. По сообщениям СМИ, Исинбаева проживает в Испании.

Ранее прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что разочаровался в Исинбаевой.

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