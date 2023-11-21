Кузяев: хочется, чтобы матчи были официальными, а не товарищескими

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о победе национальной команды над Кубой в товарищеском матче.

«Эмоции были только положительные. Практически полный стадион, победа, классная атмосфера была. Хочется, чтобы матчи были официальными, а не товарищескими», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Даниил Глебов заявил, что играть с Камеруном было интереснее, чем с Кубой.