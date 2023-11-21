Алдонин: Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение хавбека Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Очень яркий и неординарный парень. Если ориентироваться на начало его карьеры, то он играл с огромным акцентом на атаку, но в дальнейшем благодаря своей игре и старанию он стал универсальнее, отбирал мячи, разрушал атаки. Конечно, было огромное число травм, но я могу сказать, что Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Алдонин высказал мнение, что «Краснодар» является открытием первого круга чемпионата России по футболу.