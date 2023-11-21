Алдонин: Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле
«Очень яркий и неординарный парень. Если ориентироваться на начало его карьеры, то он играл с огромным акцентом на атаку, но в дальнейшем благодаря своей игре и старанию он стал универсальнее, отбирал мячи, разрушал атаки. Конечно, было огромное число травм, но я могу сказать, что Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.
21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.
Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.
В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.
Ранее Алдонин высказал мнение, что «Краснодар» является открытием первого круга чемпионата России по футболу.