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Алдонин: «Краснодар» — главное открытие первого круга в этом сезоне

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение, что «Краснодар» является открытием первого круга чемпионата России по футболу.

«Краснодар» больше всех удивил в первом круге РПЛ. Команда по делу лидирует в чемпионате и показывает стабильность. Последний матч с «Зенитом» доказал, что всё по делу и оправданно. Эта команда — главное открытие первого круга в этом сезоне», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1.

В составе сине-бело-голубых мяч забил Матео Кассьерра (71-я минута). У «быков» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга РПЛ.

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