Колыванов — о первом круге РПЛ: «Краснодар» порадовал, а остальные так себе

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». А порадовал меня «Краснодар». А остальные так себе. «Зенит» сначала растерял свои очки, сейчас поднялся. ЦСКА и «Локомотив» выступают так же, как и в том году — ни туда ни сюда», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».

Ивич возглавил российскую команду в январе 2023 года. 46-летний сербский специалист два раза выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее Колыванов высказал мнение о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.