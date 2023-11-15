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Колыванов — о первом круге РПЛ: «Краснодар» порадовал, а остальные так себе

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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колыванов — о первом круге РПЛ: «Краснодар» порадовал, а остальные так себе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». А порадовал меня «Краснодар». А остальные так себе. «Зенит» сначала растерял свои очки, сейчас поднялся. ЦСКА и «Локомотив» выступают так же, как и в том году — ни туда ни сюда», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».

Ивич возглавил российскую команду в январе 2023 года. 46-летний сербский специалист два раза выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее Колыванов высказал мнение о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

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