Колыванов: Сперцян сейчас стоит €30—50 млн

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказал мнение о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Думаю, что самому Сперцяну будет не интересно переходить в середняк, который проигрывает. Нужно идти в команду победителей, чтобы в Лигу чемпионов попасть. За сколько «Краснодару» можно продавать Сперцяна? Думаю, он сейчас стоит около €30—50 млн», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

По информации Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета.

Как сообщает источник, скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна.

В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется Сперцяном.