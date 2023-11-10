RT в Telegram
Подпишись

Tuttosport: «Ювентус» интересуется футболистом «Краснодара» Сперцяном

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно.
Tuttosport: «Ювентус» интересуется футболистом «Краснодара» Сперцяном
  • РИА Новости

По информации Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета.

Как сообщает источник, скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна.

В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить