Tuttosport: «Ювентус» интересуется футболистом «Краснодара» Сперцяном
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По информации Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета.
Как сообщает источник, скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна.
В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.