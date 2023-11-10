Tuttosport: «Ювентус» интересуется футболистом «Краснодара» Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета.

Как сообщает источник, скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна.

В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.