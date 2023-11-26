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Шавло считает, что Соболев показал достойную игру в матче с «Балтикой»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».
Шавло считает, что Соболев показал достойную игру в матче с «Балтикой»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Соболев — опытный игрок, лучший бомбардир команды после Промеса. В матче с «Балтикой» он был одним из лучших на поле, проделал большой объём работы и создал голевые возможности для партнёров. Саша достойно показал себя, и хорошо, что ему дали себя проявить», — сказал Шавло RT.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой».

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