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Кечинов отметил прогресс защитника Дуарте в «Спартаке»

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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».
Кечинов отметил прогресс защитника Дуарте в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Возможно, вчера и были моменты, где Дуарте терял позицию и «Спартак» мог пропустить. Но, если рассматривать его первые матчи за «Спартак», когда он только начинал, и сейчас, — это небо и земля. Алексис очень сильно прибавил, и замечу, что главный тренер команды Абаскаль не является врагом самому себе. Если бы парагваец был слабее Джикии, Маслова или Чернова, он бы не играл. Выходят на поле только сильнейшие», — сказал Кечинов RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал отсутствие красного мяча на матче 16-го тура РПЛ с участием красно-белых и «Балтики».

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