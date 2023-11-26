Шавло назвал смешным отсутствие красного мяча в матче «Спартака» с «Балтикой»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал отсутствие красного мяча на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-белых и «Балтики».

«Это просто смешно. Технический спонсор должен знать, что, когда играют в конце октября или в ноябре — а в России проходят матчи и в декабре, — должен быть мяч, который будет виден в любую погоду, а его не оказалось. Красный мяч был необходим. Всем было тяжело играть из-за его отсутствия, а вратарям особенно.

Руководству РПЛ надо связаться с техническим спонсором и попросить его предоставить красные мячи. Это всё делается довольно легко», — заявил Шавло RT.

Ранее Шавло заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» следовало перенести из-за снегопада.