RT в Telegram
Подпишись

Шавло назвал смешным отсутствие красного мяча в матче «Спартака» с «Балтикой»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал отсутствие красного мяча на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-белых и «Балтики».
Шавло назвал смешным отсутствие красного мяча в матче «Спартака» с «Балтикой»
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Это просто смешно. Технический спонсор должен знать, что, когда играют в конце октября или в ноябре — а в России проходят матчи и в декабре, — должен быть мяч, который будет виден в любую погоду, а его не оказалось. Красный мяч был необходим. Всем было тяжело играть из-за его отсутствия, а вратарям особенно.

Руководству РПЛ надо связаться с техническим спонсором и попросить его предоставить красные мячи. Это всё делается довольно легко», — заявил Шавло RT.

Ранее Шавло заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» следовало перенести из-за снегопада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить