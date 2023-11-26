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Шавло считает, что матч «Балтика» — «Спартак» следовало перенести из-за снегопада

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о погодных условиях в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-белых и «Балтики».
Шавло считает, что матч «Балтика» — «Спартак» следовало перенести из-за снегопада
  • РИА Новости

«Как у нас раньше говорили, в футбол играют при любой погоде. Но если мы хотим проводить и осуществлять показ матчей на самом высоком уровне, в таких условиях это делать невозможно. Мяча не было видно, как и линии на поле, снег затруднял действия футболистов и мешал болельщикам смотреть за происходящим. Однако «Спартак» после поражения от «Факела» проявил характер и победил», — сказал Шавло RT.

По его мнению, встречу нужно было перенести.

«Нужно было перенести игру на резервный день или дождаться, когда снег прекратится, но он то заканчивался, то опять выпадал. Судья принял решение провести матч, но для игроков и зрителей это было не лучшее решение. Возможно, травма вратаря «Балтики» Максима Бориско тоже была вызвана погодными условиями», — добавил он.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал правильным решение не переносить из-за снегопада матч с «Балтикой».

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