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Кечинов считает правильным решение не переносить из-за снегопада матч «Спартака» с «Балтикой»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о погодных условиях в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-белых и калининградской «Балтики».

«Я не увидел вчера в матче такой явной проблемы из-за снегопада. Хотя в некоторых моментах и было трудновато, однако мяч катился и переносить игру однозначно не стоило. В России такой климат и, когда составляется календарь, все понимают, что в конце ноября может пойти снег. К такому нужно быть готовым», — сказал Кечинов RT.

Экс-футболист также рассказал о своём опыте участия в снежных матчах.

«В наше время вообще были картофельные поля в ноябре или и вовсе обледенелые, когда ещё не было подогрева. Мы выходили на матчи в так называемых сороконожках, кроссовках с мелкими шипами. Вчера были абсолютно нормальные условия», — сказал он.

Ранее бывший судья Международной федерации футбола ответил на вопрос, как департаменту судейства Российского футбольного союза можно улучшить качество работы судей.

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