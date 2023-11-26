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Савченко считает, что департамент судейства РФС должен возглавить российский специалист

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) ответил на вопрос, как департаменту судейства Российского футбольного союза (РФС) можно улучшить качество работы судей.
Савченко считает, что департамент судейства РФС должен возглавить российский специалист
  • РИА Новости

«Назначить на пост главы департамента судейства РФС следует кого-то из бывших ведущих российских арбитров. Я всё время говорю про Алексея Николаева, который наизусть знает всех коллег по цеху и может побеседовать с каждым из них.

Как англоговорящие специалисты могут добиться полного взаимопонимания, не говоря на нашем языке? Иногда следует просто поддержать человека, призвать серьёзнее относиться к своей работе. Раньше в нашей стране были самые авторитетные арбитры: Латышев, Казаков, Лукьянов, Бутенко. Они могли с ходу разъяснить любой момент и объяснить, где была допущена ошибка», — заявил Савченко RT.

Экс-судья также рассказал о своём опыте работы на матчах «Спартака» с «Динамо».

«Я в своё время судил пять лет подряд матчи между «Спартаком» и «Динамо» как в первом, так и во втором круге. Сергей Алимов тогда приходил после встречи, демонстративно жал руку и говорил, что это была очень тяжёлая игра, а я провёл её на самом высоком уровне. Вот так и следует работать», — сказал он.

Ранее Савченко высказался о критике главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева после окончания матча 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

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