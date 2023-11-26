Савченко: можно понять критику Галактионова и Баринова в адрес судьи Казарцева
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«Видимо, чаша терпения у Галактионова переполнилась: тренер очень резко высказался о судействе. Тот же Баринов ещё пытался сдерживаться, как капитан команды, хотя его недовольство тоже было видно.
Их реакцию можно понять. Особенно это касается тренера. В этой профессии работают профессионалы, и они сразу видят, как складывается игра, и обращают внимание на неудачное судейство», — заявил Савченко RT.
Ранее Савченко выразил мнение, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями».