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Савченко: можно понять критику Галактионова и Баринова в адрес судьи Казарцева

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко высказался о критике главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева после окончания матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Савченко: можно понять критику Галактионова и Баринова в адрес судьи Казарцева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Видимо, чаша терпения у Галактионова переполнилась: тренер очень резко высказался о судействе. Тот же Баринов ещё пытался сдерживаться, как капитан команды, хотя его недовольство тоже было видно.

Их реакцию можно понять. Особенно это касается тренера. В этой профессии работают профессионалы, и они сразу видят, как складывается игра, и обращают внимание на неудачное судейство», — заявил Савченко RT.

Ранее Савченко выразил мнение, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями».

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