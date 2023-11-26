Савченко считает, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями»

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Крыльев Советов» и «Локомотива».

«В карьере арбитров случаются матчи, которые полностью не складываются. Казарцев никак не мог взять под контроль ситуацию. Показанные жёлтые карточки ему никак не помогли. Наверное, стоило попробовать установить контакт с ведущими игроками команд. Тот же Дзюба явно грубо играл в центре поля, но никакой реакции на это не последовало», — сказал Савченко RT.

По его мнению, арбитру не стоило назначать пенальти в ворота железнодорожников в конце встречи.

«Скажу вам как бывший футболист: игрок самарцев Илья Гапонов сам нарушал правила в этом эпизоде. Почему? Разрешён толчок только плечо в плечо или в определённую часть спины. А здесь он всячески теснил в корпус Евгения Морозова, что, на мой взгляд, является чистейшим фолом», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что гол нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре с пенальти спас самарскую команду от поражения в матче с «Локомотивом».