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Савченко считает, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями»

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Крыльев Советов» и «Локомотива».
Савченко считает, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В карьере арбитров случаются матчи, которые полностью не складываются. Казарцев никак не мог взять под контроль ситуацию. Показанные жёлтые карточки ему никак не помогли. Наверное, стоило попробовать установить контакт с ведущими игроками команд. Тот же Дзюба явно грубо играл в центре поля, но никакой реакции на это не последовало», — сказал Савченко RT.

По его мнению, арбитру не стоило назначать пенальти в ворота железнодорожников в конце встречи.

«Скажу вам как бывший футболист: игрок самарцев Илья Гапонов сам нарушал правила в этом эпизоде. Почему? Разрешён толчок только плечо в плечо или в определённую часть спины. А здесь он всячески теснил в корпус Евгения Морозова, что, на мой взгляд, является чистейшим фолом», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что гол нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре с пенальти спас самарскую команду от поражения в матче с «Локомотивом».

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