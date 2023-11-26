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Канчельскис раскритиковал РФС и РПЛ за проведение матча «Балтика» — «Спартак» в снегопад

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал проведение матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Спартаком» в снегопад.
Канчельскис раскритиковал РФС и РПЛ за проведение матча «Балтика» — «Спартак» в снегопад
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ? Лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! У нас в федерации сидят нефутбольные люди», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Сергей Шавло заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» следовало перенести из-за снегопада.

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