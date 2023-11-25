Дважды в одну воронку: замены Лички помогли «Динамо» вновь одержать волевую победу над ЦСКА в РПЛ

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 16-го тура РПЛ. Бителло открыл счёт уже в дебюте, но первый тайм остался за командой Владимира Федотова. Сперва Игорь Лещук не справился с дальним ударом Аббосбека Файзуллаева, а затем Антон Заболотный замкнул подачу узбекского полузащитника. Однако во второй половине гости перевернули ход игры благодаря заменам Марцела Лички. Одним из главных героев братского дерби стал бывший хавбек красно-синих Хорхе Карраскаль. Сначала заброс латиноамериканца в штрафную привёл к дублю Бителло, а потом Константин Тюкавин воспользовался удачным отскоком после удара колумбийца.

Значимость матча между ЦСКА и «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ сложно переоценить. Обе команды подошли к дерби, имея равное количество очков и деля третье место в таблице с «Крыльями Советов». С учётом осечки самарцев в противостоянии с «Локомотивом» победитель мог подняться на чистую третью позицию. Проигравший же рисковал выпасть из топ-5, ещё сильнее отстать от «Зенита» и «Краснодара» и отдалиться от борьбы за золото.

Армейцы вдобавок горели желанием взять реванш за осечки, которые допустили минувшим летом. Тогда они трижды уступили бело-голубым чуть более чем за месяц. Правда, две неудачи пришлись на товарищеский Братский кубок. Но всё равно подопечные Владимира Федотова пропустили в его рамках 11 мячей от дружеского коллектива. Следом они не справились с «Динамо» и в РПЛ, хотя быстро открыли счёт.

Шансы хозяев на успех повышали кадровые проблемы соперников. Компанию центральным защитникам Николасу Маричалу и Милану Майсторовичу в клубном лазарете составили Элазар Даса и Станислав Бессмертный, получившие повреждения в расположении сборных. Марцелу Личке пришлось использовать на проблемой позиции правого защитника Сергея Паршивлюка, который в последнее время не блещет надёжностью. Также даже в заявке не оказалось Луиса Чавеса, почувствовавшего мышечный спазм. Зато вернулся в строй Фёдор Смолов, расположившийся в атаке под Константином Тюкавиным.

С аналогичными сложностями столкнулись красно-синие. Лишь накануне игры из Чили вернулись Виктор Давила и Виктор Мендес. В результате последний вышел на поле с первых минут, а вот его соотечественник остался в резерве. Но в остальном состав ЦСКА смотрелся оптимально.

Однако матч начался для армейцев с холодного душа. Первая же осмысленная атака оппонентов завершилась голом. Потрясающую результативную передачу из глубины выполнил опорник Диего Лаксальт. Бителло же ворвался в зону между Келлвеном и Сашей Зделаром и перехитрил Игоря Акинфеева. Казалось, встреча пойдёт под диктовку гостей. Хозяева вынуждены были идти вперёд и раскрываться, а Тюкавин, Бителло, Смолов и Денис Макаров использовали свободное пространство. На некоторое время игра пошла без центра поля, и коллективы принялись отвечать атакой на атаку.

Вскоре красно-синие едва не сравняли счёт. После подачи Милана Гаича с левого края Антон Заболотный угодил в крестовину. А затем хозяева полностью завладели инициативой. Подопечные Федотова включили высокий прессинг и при потере сразу стремились вернуть себе мяч. Эта тактика работала, и бело-голубые почти перестали появляться на чужой половине.

В качестве болевой точки в построениях гостей была выбрана зона Паршивлюка. Армейцы нагружали левый фланг, куда в помощь к Гаичу и Мойзесу смещался Аббосбек Файзуллаев. Игроки ЦСКА создавали ситуативное большинство и легко проходили ненадёжную линию обороны. Вдобавок Паршивлюк слишком сильно прижимался к Фабиану Бальбуэне и оставлял пространство для рывка.

Впоследствии на помощь Сергею стал приходить из середины Даниил Фомин, но это не помогало. Тем более что ЦСКА получал больше свободы в опорной зоне, где в одиночестве не справлялся Лаксальт. В результате хозяева в несколько передач легко проникали в чужую штрафную. При этом восстановили статус-кво они благодаря грубейшей помарке Игоря Лещука. После дальнего выстрела Файзуллаева вратарь не сумел поймать мяч, и тот от его рук отскочил в створ. Возможно, имел место небольшой рикошет, но голкипер в любом случае должен был сыграть увереннее.

В дальнейшем ЦСКА неоднократно мог выйти вперёд. Тот же узбек вырывался на рандеву с Лещуком, но пробил выше. Парой неточных выстрелов с близкой дистанции отметился и Фёдор Чалов. А незадолго до перерыва красно-синие добились своего. И вновь блестяще сыграл Файзуллаев. На левом крае штрафной он финтами раскачал Лаксальта и выполнил мягкую подачу на Заболотного, нападающий перепрыгнул Роберто Фернандеса и отправил мяч головой в дальний угол.

К чести бело-голубых, оказавшись в затруднительном положении, они не опустили руки и провели абсолютно иную вторую половину. Грамотные своевременные рокировки выполнил и Личка. Учитывая, что менять Паршивлюка оказалось фактически не на кого, вместо Макарова на поле появился Муми Нгамалё. Этот шаг полностью себя оправдал. Камерунец, в отличие от россиянина, не только был заметен на чужой половине, но и отрабатывал в обороне, регулярно оттягиваясь назад.

Только этим ходом чех решил ключевую проблему в обороне. После перерыва армейцы почти не атаковали левым краем. Наконец вместо инертного и, видимо, не до конца восстановившегося Смолова вышел Хорхе Карраскаль. Для колумбийца, в конце августа перебравшегося в «Динамо» из ЦСКА и в интервью нелестно отзывавшегося о Федотове, дерби было особенным.

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И в том числе благодаря настрою латиноамериканца удалось перевернуть ход матча. Он здорово разгонял атаки и оказался причастен к обоим голам. Показательная статистика: за отведённое ему время вингер совершил три паса под удар партнёрам, уступив по этому показателю только Тюкавину (4), и оказался лучшим по количеству успешных обводок (3). Он регулярно демонстрировал фирменный дриблинг и ставил бывших одноклубников в тупик.

При этом в самом начале второго тайма Файзуллаев мог окончательно убить интригу. Лещук совершил очередную помарку, на ровном месте отдав пас Облякову, а тот вывел узбека один на один. Но молодой хавбек бесхитростно пробил прямо в грудь вратарю.

В дальнейшем моменты были только у гостей. Сопутствовало им и везение, ведь по игре более логичным результатом стала бы ничья. Но на помощь бело-голубым пришли рикошеты. На 54-й минуте Карраскаль выполнил отличный заброс в штрафную на Тюкавина. Константин сделал скидку на Бителло, а бразилец с ходу нанёс удар. Гола могло бы не случиться, но Виллиан Роша неудачно подстроился под мяч, и от его ноги тот залетел в сетку.

Почувствовав запах крови, «Динамо» полностью завладело инициативой и заперло оппонентов на чужой половине. Красно-синие отвечали лишь редкими и неопасными контрвыпадами. Запомнился разве что неточный удар Заболотного головой после подачи слева. Но подопечные Лички упустили куда более выгодные шансы. Например, Тюкавин убежал почти один на один с Акинфеевым, но пробил по центру. Справился опытный голкипер и с выстрелом Нгамалё в ближний.

Однако вскоре давление гостей принесло свои плоды. И опять не обошлось без улыбки фортуны. Карраскаль нанёс выстрел из-за пределов штрафной, и снаряд настолько удачно отскочил от ноги соперника, что прилетел точно к Тюкавину, который не оставил шансов Акинфееву. Таким образом, форвард продлил собственную результативную серию во всех турнирах до пяти матчей.

У ЦСКА оставалось достаточно времени, чтобы спастись, и Федотов по примеру коллеги попробовал перевернуть игру заменами. На поле появились Кирилл Набабкин, Кирилл Глебов и Виктор Давила. Но не удалось организовать даже подобие финального штурма.

«Динамо» в кои-то веки не упустило очки в концовке, а проявило характер, вырвало победу и поднялось на чистое третье место в таблице. Более того, удалось во второй раз подряд обыграть армейцев в братском дерби. Причём по ходу обеих встреч бело-голубые уступали в счёте.