Дважды в одну воронку: замены Лички помогли «Динамо» вновь одержать волевую победу над ЦСКА в РПЛ
«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ
- РИА Новости
Значимость матча между ЦСКА и «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ сложно переоценить. Обе команды подошли к дерби, имея равное количество очков и деля третье место в таблице с «Крыльями Советов». С учётом осечки самарцев в противостоянии с «Локомотивом» победитель мог подняться на чистую третью позицию. Проигравший же рисковал выпасть из топ-5, ещё сильнее отстать от «Зенита» и «Краснодара» и отдалиться от борьбы за золото.
Армейцы вдобавок горели желанием взять реванш за осечки, которые допустили минувшим летом. Тогда они трижды уступили бело-голубым чуть более чем за месяц. Правда, две неудачи пришлись на товарищеский Братский кубок. Но всё равно подопечные Владимира Федотова пропустили в его рамках 11 мячей от дружеского коллектива. Следом они не справились с «Динамо» и в РПЛ, хотя быстро открыли счёт.
Шансы хозяев на успех повышали кадровые проблемы соперников. Компанию центральным защитникам Николасу Маричалу и Милану Майсторовичу в клубном лазарете составили Элазар Даса и Станислав Бессмертный, получившие повреждения в расположении сборных. Марцелу Личке пришлось использовать на проблемой позиции правого защитника Сергея Паршивлюка, который в последнее время не блещет надёжностью. Также даже в заявке не оказалось Луиса Чавеса, почувствовавшего мышечный спазм. Зато вернулся в строй Фёдор Смолов, расположившийся в атаке под Константином Тюкавиным.
С аналогичными сложностями столкнулись красно-синие. Лишь накануне игры из Чили вернулись Виктор Давила и Виктор Мендес. В результате последний вышел на поле с первых минут, а вот его соотечественник остался в резерве. Но в остальном состав ЦСКА смотрелся оптимально.
Однако матч начался для армейцев с холодного душа. Первая же осмысленная атака оппонентов завершилась голом. Потрясающую результативную передачу из глубины выполнил опорник Диего Лаксальт. Бителло же ворвался в зону между Келлвеном и Сашей Зделаром и перехитрил Игоря Акинфеева. Казалось, встреча пойдёт под диктовку гостей. Хозяева вынуждены были идти вперёд и раскрываться, а Тюкавин, Бителло, Смолов и Денис Макаров использовали свободное пространство. На некоторое время игра пошла без центра поля, и коллективы принялись отвечать атакой на атаку.
Вскоре красно-синие едва не сравняли счёт. После подачи Милана Гаича с левого края Антон Заболотный угодил в крестовину. А затем хозяева полностью завладели инициативой. Подопечные Федотова включили высокий прессинг и при потере сразу стремились вернуть себе мяч. Эта тактика работала, и бело-голубые почти перестали появляться на чужой половине.
В качестве болевой точки в построениях гостей была выбрана зона Паршивлюка. Армейцы нагружали левый фланг, куда в помощь к Гаичу и Мойзесу смещался Аббосбек Файзуллаев. Игроки ЦСКА создавали ситуативное большинство и легко проходили ненадёжную линию обороны. Вдобавок Паршивлюк слишком сильно прижимался к Фабиану Бальбуэне и оставлял пространство для рывка.
Впоследствии на помощь Сергею стал приходить из середины Даниил Фомин, но это не помогало. Тем более что ЦСКА получал больше свободы в опорной зоне, где в одиночестве не справлялся Лаксальт. В результате хозяева в несколько передач легко проникали в чужую штрафную. При этом восстановили статус-кво они благодаря грубейшей помарке Игоря Лещука. После дальнего выстрела Файзуллаева вратарь не сумел поймать мяч, и тот от его рук отскочил в створ. Возможно, имел место небольшой рикошет, но голкипер в любом случае должен был сыграть увереннее.
В дальнейшем ЦСКА неоднократно мог выйти вперёд. Тот же узбек вырывался на рандеву с Лещуком, но пробил выше. Парой неточных выстрелов с близкой дистанции отметился и Фёдор Чалов. А незадолго до перерыва красно-синие добились своего. И вновь блестяще сыграл Файзуллаев. На левом крае штрафной он финтами раскачал Лаксальта и выполнил мягкую подачу на Заболотного, нападающий перепрыгнул Роберто Фернандеса и отправил мяч головой в дальний угол.
К чести бело-голубых, оказавшись в затруднительном положении, они не опустили руки и провели абсолютно иную вторую половину. Грамотные своевременные рокировки выполнил и Личка. Учитывая, что менять Паршивлюка оказалось фактически не на кого, вместо Макарова на поле появился Муми Нгамалё. Этот шаг полностью себя оправдал. Камерунец, в отличие от россиянина, не только был заметен на чужой половине, но и отрабатывал в обороне, регулярно оттягиваясь назад.
Только этим ходом чех решил ключевую проблему в обороне. После перерыва армейцы почти не атаковали левым краем. Наконец вместо инертного и, видимо, не до конца восстановившегося Смолова вышел Хорхе Карраскаль. Для колумбийца, в конце августа перебравшегося в «Динамо» из ЦСКА и в интервью нелестно отзывавшегося о Федотове, дерби было особенным.
И в том числе благодаря настрою латиноамериканца удалось перевернуть ход матча. Он здорово разгонял атаки и оказался причастен к обоим голам. Показательная статистика: за отведённое ему время вингер совершил три паса под удар партнёрам, уступив по этому показателю только Тюкавину (4), и оказался лучшим по количеству успешных обводок (3). Он регулярно демонстрировал фирменный дриблинг и ставил бывших одноклубников в тупик.
При этом в самом начале второго тайма Файзуллаев мог окончательно убить интригу. Лещук совершил очередную помарку, на ровном месте отдав пас Облякову, а тот вывел узбека один на один. Но молодой хавбек бесхитростно пробил прямо в грудь вратарю.
В дальнейшем моменты были только у гостей. Сопутствовало им и везение, ведь по игре более логичным результатом стала бы ничья. Но на помощь бело-голубым пришли рикошеты. На 54-й минуте Карраскаль выполнил отличный заброс в штрафную на Тюкавина. Константин сделал скидку на Бителло, а бразилец с ходу нанёс удар. Гола могло бы не случиться, но Виллиан Роша неудачно подстроился под мяч, и от его ноги тот залетел в сетку.
Почувствовав запах крови, «Динамо» полностью завладело инициативой и заперло оппонентов на чужой половине. Красно-синие отвечали лишь редкими и неопасными контрвыпадами. Запомнился разве что неточный удар Заболотного головой после подачи слева. Но подопечные Лички упустили куда более выгодные шансы. Например, Тюкавин убежал почти один на один с Акинфеевым, но пробил по центру. Справился опытный голкипер и с выстрелом Нгамалё в ближний.
Однако вскоре давление гостей принесло свои плоды. И опять не обошлось без улыбки фортуны. Карраскаль нанёс выстрел из-за пределов штрафной, и снаряд настолько удачно отскочил от ноги соперника, что прилетел точно к Тюкавину, который не оставил шансов Акинфееву. Таким образом, форвард продлил собственную результативную серию во всех турнирах до пяти матчей.
У ЦСКА оставалось достаточно времени, чтобы спастись, и Федотов по примеру коллеги попробовал перевернуть игру заменами. На поле появились Кирилл Набабкин, Кирилл Глебов и Виктор Давила. Но не удалось организовать даже подобие финального штурма.
«Динамо» в кои-то веки не упустило очки в концовке, а проявило характер, вырвало победу и поднялось на чистое третье место в таблице. Более того, удалось во второй раз подряд обыграть армейцев в братском дерби. Причём по ходу обеих встреч бело-голубые уступали в счёте.
- Силкин: кто потеряет очки в матче ЦСКА — «Динамо», покинет гонку за чемпионство
- Алдонин считает, что поражение в матче с «Динамо» может психологически повлиять на игроков ЦСКА
- Каманцев заявил, что на матче ЦСКА — «Динамо» опробуют систему офсайдных линий
- Масалитин ожидает результативную ничью в матче ЦСКА и «Динамо»
- Пономарёв считает, что матч ЦСКА — «Динамо» завершится нулевой ничьей