На фоне кадровых потерь и смены курса: Федотов и Личка превосходят все ожидания, но для борьбы за медали нужно больше

В центральном матче 16-го тура РПЛ в Москве ЦСКА примет «Динамо». В преддверии этой встречи команды делят третье место в турнирной таблице и наравне со «Спартаком» и «Локомотивом» считаются главными претендентами на бронзовые медали. И это при том, что армейцы испытывают проблемы с составом и уже долгое время не могут рассчитывать на ряд важных исполнителей, а Марцел Личка пока так и не смог добиться баланса между атакой и обороной бело-голубых.

В центральном матче 16-го тура чемпионата России по футболу сойдутся две команды, выступление которых в нынешнем сезоне оставляет неоднозначное впечатление. Несмотря на имеющиеся игровые проблемы и регулярные осечки во встречах с аутсайдерами, в первом круге ЦСКА и «Динамо» набрали по 25 очков и расположились на почтительном расстоянии от возглавляющего таблицу «Краснодара». И это при том, что первые крайне неудачно провели летнюю трансферную кампанию и впоследствии испытывали серьёзные кадровые потери, а вторые не только лишились пары звёзд, но и сменили главного тренера.

Наверняка многих болельщиков армейского клуба может ввести в ступор вопрос о том, когда их любимый коллектив последний раз обладал глубоким составом. Безусловно, многие вспомнят сезон-2015/16, когда в нападении выходили Сейду Думбия и Ахмед Муса, в полузащите — Алан Дзагоев, Роман Ерёменко и Понтус Вернблум, а оборону цементировало трио в лице братьев Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича. Быть может, также будут упомянуты и два следующих соревновательных года. Тогда красно-синие хоть и растеряли часть костяка, но всё ещё могли полагаться на ряд сильных исполнителей, а со скамейки выпускать опытного Георгия Миланова и перспективных Фёдора Чалова с Константином Кучаевым. Но сейчас о таком остаётся лишь мечтать.

В отличие от некоторых конкурентов, ЦСКА не мог похвастаться длинной скамейкой и по ходу прошлого чемпионата. А после того, как лишился Хесуса Медины, Хорхе Карраскаля и Бактиёра Зайнутдинова, ситуация и вовсе стала плачевной. А ещё больше усугубилась после того, как из-за травм на длительный срок выбыли Игорь Дивеев и Максим Мухин. Первый считался ключевым элементом в оборонительных построениях Владимира Федотова, второй же стал неотъемлемой частью средней линии. По ходу нынешнего первенства хавбек выходил на трёх разных позициях, везде смотрелся гармонично и набрал три (2 + 1) очка по системе «гол + пас», повторив свой личный рекорд продуктивности. Но превзойти его ему уже не удастся. Универсал порвал переднюю крестообразную связку и перенёс операцию, из-за чего вернётся на поле не раньше мая.

Так, по ходу сезона Федотов неоднократно оказывался в ситуации, когда по разным причинам на поле не могли выйти четыре человека, а в минувшем туре и вовсе был вынужден обходиться без шести. И последствий избежать не удалось. ЦСКА поплыл под давлением и пропустил от «Факела» на 93-й минуте, не сумев удержать три очка. И упал с третьей на пятую строчку в таблице.

С учётом регалий и званий команды такой результат некоторые могли счесть не самым удачным. Хотя слухи об отставке специалиста ходили ещё месяц назад. И это вызывало недоумение не только болельщиков, но и футболистов. После нулевой ничьей с «Рубином» на вопрос о возможном увольнении Федотова пришлось отвечать Фёдору Чалову, но тот счёл его крайне странным.

«Я думаю, что об этом сейчас и речь не должна идти. Молодёжь тоже имеет такие свойства, как нестабильность, прежде всего. Поэтому ребята где-то похуже начали относиться к себе и к требованиям. Надо находиться внутри клуба и знать, увидеть, что там происходит», — заявлял форвард порталу «Евро-футбол».

Действительно, к этому моменту осечек было предостаточно. Можно вспомнить упущенные победы над «Оренбургом» и «Спартаком», не самые удачные выступления с «Крыльями» и «Ростовом», где ЦСКА не без проблем сумел вырвать ничью. Но виноват ли в этом Федотов?

Впоследствии армейцы продемонстрировали готовность сражаться за тренера. Уже в следующем матче ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Краснодара», а в общей сложности набрал семь из девяти очков в последних трёх турах первого круга. И не только поднялся с седьмой на пятую позицию, но и вернулся в гонку за медали. В споре за бронзу армейцы уступают лишь по дополнительным показателям, а от идущего вторым «Зенита» отстают всего на пять очков.

И это в условиях не только ставшего нормой дефицита кадров, но и необходимости встраивать в состав как прибывших «на флажке» легионеров, так и молодёжь. Благодаря специалисту в основу легко влились Аббосбек Файзуллаев и Келлвен, постепенно начинает приносить пользу и Виктор Давила, оформивший «3 + 1» в последних семи встречах. Пользу приносят и воспитанники. Михаил Рядно отметился голом и передачей, время проявить себя получали Кирилл Глебов, Никита Ермаков и Ярослав Арбузов.

У «Динамо» ситуация немного иная. Да, массового исхода звёзд удалось избежать, но потери всё равно были очень серьёзные. Чего стоит хотя бы отъезд в Сан-Себастьян Арсена Захаряна — одного из самых талантливых футболистов России и краеугольного камня в центре поля. Но к чести селекционеров бело-голубых, ему в кратчайшие сроки была найдена замена. Причём сразу в двух экземплярах. И если купленный у ЦСКА Карраскаль пока не оправдывает доверия, то Бителло с ходу стал одним из лидеров. В 11 матчах во всех турнирах бразилец заколотил три мяча и отдал две передачи, да и в целом смотрится впечатляюще.

При этом пребывание «Динамо» в группе лидеров может показаться особенно удивительным на фоне того, как оно стартовало в нынешнем чемпионате. В первой официальной встрече под руководством Марцела Лички москвичи были жёстко биты «Краснодаром» (1:3), а потом вновь пропустили три мяча, но уже от «Крыльев». И хотя избежали поражения, заставили многих усомниться в кандидатуре чешского специалиста.

При известном реноме наставника это было неудивительно. Ведь один из главных вопросов после приезда Лички на «ВТБ Арену» заключался в том, сумеет ли тот найти баланс между атакой и обороной или превратит бело-голубых в бесшабашного середняка, способного как «грохнуть» кого-угодно, так и проиграть любому сопернику. И по окончании первых трёх туров гораздо логичнее было склоняться ко второму варианту. Ведь после двух невнятных выступлений «Динамо» сломило сопротивление самого «Зенита», причём сделало это в гостях и «отгрузило» ему сразу три мяча.

Видимо, сам Личка прекрасно понимал, что в таком стиле бороться за высокие места будет невозможно. Поэтому и стал немного смещать акценты в сторону прагматизма. И определённые плоды это принесло, хотя временами москвичи слишком много позволяли в своей штрафной. Достаточно вспомнить домашнюю победу над тем же «Краснодаром» в Кубке (4:3) или фиаско в гостях со «Спартаком» (1:4). Свежи и воспоминания о ничьей с «Сочи» в 14-м туре РПЛ. Тогда оппоненты обменялись тремя голами, причём «Динамо» пропустило дважды за десять минут.

Да, бело-голубых по-прежнему нельзя назвать сбалансированным коллективом. Если по созданным ожидаемым голам они занимают четвёртую строчку в лиге, то по допущенным — 12-ю. Такого разрыва между показателями нет ни у лидирующих «Краснодара» (1/2) и «Зенита» (2/1), ни у «Крыльев Советов» (3/10) и ЦСКА (7/11). И хотя «Динамо» можно похвалить за креативность и реализацию в атаке, оборона всё ещё оставляет желать лучшего.

При этом колоссальные проблемы подопечные Лички испытывают именно в концовках противостояний. В последние 15 минут они забили дважды, в то время как пропустили шесть раз, вследствие чего имеют худший баланс мячей во всей лиге. И это может объясняться целым рядом факторов, среди которых отсутствие стабильности при игре в обороне, высококлассных защитников и готовности сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Правда, тот же ЦСКА ушёл недалеко (3:5).

Поэтому в преддверии дерби тяжело и выделить фаворита, и оценить перспективы команд на оставшуюся часть сезона. Если в случае с «Динамо» всё будет зависеть от того, сумеет ли Личка найти оптимальное сочетание в защите и научить футболистов дорожить очками (как это сделал наставник «Краснодара» Владимир Ивич), то ЦСКА необходимо провести усиленную дозаявочную кампанию в зимнее окно.

Очевидно, что без кадровой подпитки продолжать конкурировать за медали будет крайне непросто, особенно если вновь сломается кто-то из защитников. Даже если Дивеев восстановится к весенней части и быстро наберёт форму, помимо него, в распоряжении Федотова имеются лишь два профильных центральных защитника (Виллиан Роша и Илья Агапов), а также готовые закрыть эту позицию Мойзес и Кирилл Набабкин. Но этого мало. Ощущается нехватка и в нападении, где нет альтернативы Антону Заболотному.