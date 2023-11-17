Перенёсший операцию футболист ЦСКА Мухин вернётся в строй не раньше мая

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Максима Мухина.

«Восстановление идёт по плану. Максим на следующей неделе вернётся в Москву. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», — приводит слова Безуглова ТАСС.

21 октября 22-летний россиянин получил травму крестообразных связок в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (0:0). 6 ноября полузащитнику сделали операцию в Италии.

В нынешнем сезоне Мухин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой.