Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо завил, что перенос операции полузащитника Максима Мухина из Германии в Италию связан с техническими обстоятельствами.

«Произошли определённые сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция», — цитирует Брейдо РИА Новости.

При этом он не стал называть причины отказа от выдачи немецкого «шенгена».

«Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более, мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», — добавил Брейдо.

У Мухина разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0). 21-летний футболист в сезоне-2023/24 в 16 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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