Агент Джикии: мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре
- РИА Новости
«Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники, близкие к клубу. То, что у футболиста травма, — это так. То, что он не тренировался несколько дней, — это так. Характер, сроки, что за травма — обращайтесь только в клуб», — цитирует Шпинёва Sport24.
Как сообщает «Чемпионат», футболист может пропустить около месяца.
В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл за команду в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Спартак» начнёт переговоры с Джикией о новом контракте не раньше зимы.