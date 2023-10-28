Агент Джикии: мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о сломанном ребре своего клиента.

«Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники, близкие к клубу. То, что у футболиста травма, — это так. То, что он не тренировался несколько дней, — это так. Характер, сроки, что за травма — обращайтесь только в клуб», — цитирует Шпинёва Sport24.

Как сообщает «Чемпионат», футболист может пропустить около месяца.

В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл за команду в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начнёт переговоры с Джикией о новом контракте не раньше зимы.