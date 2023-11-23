Булыкин считает, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо»
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«Я всегда за, когда эксперты и комментаторы пытаются объяснять болельщикам по ходу матча происходящее на поле с профессиональной точки зрения. Конечно, это не всегда бывает легко, особенно в процессе игры, ведь для этого у них есть всего две или три секунды, а хочется рассказать подробнее.
У меня тоже был опыт аналогичной работы, как у Дивеева, — это довольно сложно. Ситуации в игре постоянно меняются, и надо быстро переключаться. Думаю, в перерыве матча Игорь хорошо проанализирует действия команд, но во втором тайме ему уже будет не так просто», — сказал Булыкин RT.
Ранее сообщалось, что Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».