Булыкин считает, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о приглашении защитника ЦСКА Игоря Дивеева выступить в качестве комментатора на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-синих и бело-голубых.

«Я всегда за, когда эксперты и комментаторы пытаются объяснять болельщикам по ходу матча происходящее на поле с профессиональной точки зрения. Конечно, это не всегда бывает легко, особенно в процессе игры, ведь для этого у них есть всего две или три секунды, а хочется рассказать подробнее.



У меня тоже был опыт аналогичной работы, как у Дивеева, — это довольно сложно. Ситуации в игре постоянно меняются, и надо быстро переключаться. Думаю, в перерыве матча Игорь хорошо проанализирует действия команд, но во втором тайме ему уже будет не так просто», — сказал Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».