RT в Telegram
Подпишись

Булыкин считает, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о приглашении защитника ЦСКА Игоря Дивеева выступить в качестве комментатора на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-синих и бело-голубых.
Булыкин считает, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Я всегда за, когда эксперты и комментаторы пытаются объяснять болельщикам по ходу матча происходящее на поле с профессиональной точки зрения. Конечно, это не всегда бывает легко, особенно в процессе игры, ведь для этого у них есть всего две или три секунды, а хочется рассказать подробнее.

У меня тоже был опыт аналогичной работы, как у Дивеева, — это довольно сложно. Ситуации в игре постоянно меняются, и надо быстро переключаться. Думаю, в перерыве матча Игорь хорошо проанализирует действия команд, но во втором тайме ему уже будет не так просто», — сказал Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить