Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»
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Как сообщается на сайте «Матч ТВ», футболист присоединится к основным комментаторам встречи Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события игры и останется на комментаторской позиции на второй тайм.
Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин заявил, что появление действующего игрока клуба и сборной является событием для эфира.
«Хочу подчеркнуть, что Дивеев и ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории. Уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!» — сказал он.
Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 17:30.
После 15 туров РПЛ армейцы и бело-голубые набрали по 25 очков и занимают пятое и третье места в турнирной таблице соответственно.
Дивеев не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
Ранее агент Дивеева заявил, что защитник будет готов к первому сбору.