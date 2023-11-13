Агент Дивеева: есть хорошая вероятность, что Игорь будет готов к первому сбору

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.

«Восстановление идёт по плану. О беговых упражнениях говорить рановато, наверное, ближе к декабрю. Посмотрим, в каком состоянии Дивеев выйдет из отпуска, но есть хорошая вероятность того, что он будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, что россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

Ранее КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку.