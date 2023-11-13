RT в Telegram
Подпишись

КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку

Короткая ссылка
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые рассмотрит комитет по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Факелом» и ЦСКА.
КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку
  • РИА Новости

«Рассмотрим неучастие игроков гостей в дополнительном интервью. Со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на поле во время матча. Болельщики «Факела» также бросили бутылку на поле», — цитирует Григорьянца СЭ.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров РПЛ воронежская команда набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Александр Беленов заявил, что «Факел» играл лучше ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить