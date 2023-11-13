КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые рассмотрит комитет по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Факелом» и ЦСКА.

«Рассмотрим неучастие игроков гостей в дополнительном интервью. Со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на поле во время матча. Болельщики «Факела» также бросили бутылку на поле», — цитирует Григорьянца СЭ.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров РПЛ воронежская команда набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Александр Беленов заявил, что «Факел» играл лучше ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.