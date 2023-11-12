Беленов считает, что «Факел» играл лучше ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел» был лучше ЦСКА. Во втором тайме полностью переиграли соперника. Счёт закономерен», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Также вратарь оценил качество поля на стадионе в Воронеже.

«Газон был лучше, чем в матче со «Спартаком». Поле подсохло, луж не было. Надеюсь, там никто не жаловался», — сказал он.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров РПЛ воронежская команда набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее защитник «Факела» Сергей Божин заявил, что поле в матче с ЦСКА было лучше, чем в игре 13-го тура РПЛ со столичным «Спартаком».