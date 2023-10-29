Голы Тюкавина и Битело принесли «Динамо» победу над «Уралом» в 13-м туре РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми голами отметились Константин Тюкавин и Битело на 42-й и 61-й минутах.

За гостей единственный мяч забил Илья Ишков в компенсированное время (90 + 5).

Таким образом, «Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» — на десятой позиции (16).

Ранее сообщалось, что гол Николая Калинского принёс «Пари НН» победу над «Сочи» в 13-м туре РПЛ.