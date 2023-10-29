Гол Калинского принёс «Пари НН» победу над «Сочи» в 13-м туре РПЛ
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 38-й минуте забил Николай Калинский. По ходу игры «Сочи» не реализовал два пенальти.
Таким образом, «Пари НН» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сочи» — на 16-й позиции (девять очков).
Ранее игроки «Пари НН» отпраздновали гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Кирилла Гоцука.