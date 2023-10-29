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Игроки «Пари НН» отпраздновали гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Гоцука

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Футболисты «Пари НН» необычно отпраздновали гол в ворота «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ.
Игроки «Пари НН» отпраздновали гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Гоцука
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

На 38-й минуте отличился Николай Калинский. Празднуя гол, игроки подбежали к картонной фигуре Кирилла Гоцука и «сфотографировались» с ней.

Гоцук пропускает эту игру из-за дисквалификации. Он получил красную карточку в матче 12-го тура со «Спартаком».

После первого тайма счёт в матче «Пари НН» — «Сочи» — 1:0.

Ранее в «Пари НН» заявили, что не будут обращаться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

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