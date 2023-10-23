В «Пари НН» заявили, что не будут обращаться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».
22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.
Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».