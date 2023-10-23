В «Пари НН» заявили, что не будут обращаться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».