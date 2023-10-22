Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«В такой ситуации, которая возникла в «Спартаке» вокруг Джикии и Соболева, существует всего два варианта дальнейшего развития событий. Сегодня мы увидели позитивный. Команда сумела сплотиться внутри себя. Позволю себе отметить и её главного тренера Абаскаля. Он прибегнул к интересным сочетаниям футболистов, что напрямую сказалось на игре красно-белых. Сейчас москвичи приближаются к тем позициям в турнирной таблице, где они и обязаны были быть изначально, исходя из финансов клуба и качества игроков. Такие победы придают уверенности», — заявил Деменко RT.

Ранее Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с нападающим Александром Соболевым.