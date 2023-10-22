Абаскаль — о возможном конфликте с Соболевым: эта тема для невежд
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- © Stupnikov Alexander / spartak.com
«Эта тема для невежд, тех, кто не знает. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.
Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после своего возвращения.
Ранее в «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.