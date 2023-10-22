В «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между нападающим Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после своего возвращения.

Ранее сообщалось, что Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН».