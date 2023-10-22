Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев остался в запасе на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».

В стартовый состав красно-белых попали Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.

У нижегородской команды с первых минут игры выйдут Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Эссьен, Боселли.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнётся в 14:00.

После 11 туров РПЛ московская команда набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 17 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от основной команды из-за пропуска завтраков.