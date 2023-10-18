Карпов: Абаскаль отстранил Соболева от основной команды «Спартака» из-за пропуска завтраков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль наказал нападающего Александра Соболева за нарушения внутрикомандной дисциплины.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

Ранее Александр Соболев высказался о ничейном результате в матче с Кенией.