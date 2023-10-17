Соболев о матче Россия — Кения: хорошая игра, можно занести в актив

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о ничейном результате в матче с Кенией.

«Тяжёлая игра, и поле тоже. И так проблемы небольшие у нас с этим, а теперь ещё больше проблем становится. А так — хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив. После игры Карпин ничего особо не сказал. Сказал: «Работаем дальше, увидимся в ноябре», — приводит слова Соболева пресс-служба РФС.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.