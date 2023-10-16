Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в игре национальной команды с Кенией.

«Начали первые минуты хорошо: всё получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счёт по игре», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2.

В составе национальной команды отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

У африканской сборной мячи забили Энтони Акуму и Масуд Джума.

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