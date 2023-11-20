Агент Ткаченко заявил, что Файзуллаев мог перейти в московское «Динамо»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев мог перейти в «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Файзуллаев мог перейти в «Динамо» перед трансфером в ЦСКА: агенты предлагали бело-голубым подписать вингера сборной Узбекистана, но те ничего не ответили. Также за Аббосбеком активно следили «Пари НН» и «Алания», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 14 матчах за армейцев во всех турнирах.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о том, что появилась медиакоманда «ЦСКА Медиа».