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Агент Ткаченко заявил, что Файзуллаев мог перейти в московское «Динамо»

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Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев мог перейти в «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Файзуллаев мог перейти в «Динамо» перед трансфером в ЦСКА: агенты предлагали бело-голубым подписать вингера сборной Узбекистана, но те ничего не ответили. Также за Аббосбеком активно следили «Пари НН» и «Алания», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 14 матчах за армейцев во всех турнирах. 

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о том, что появилась медиакоманда «ЦСКА Медиа».

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