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Брейдо: ПФК ЦСКА не имеет никакого отношения к медиакоманде

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о том, что появилась медиакоманда «ЦСКА Медиа».
Брейдо: ПФК ЦСКА не имеет никакого отношения к медиакоманде
  • РИА Новости

«Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале. 

Он также отметил, что речь может идти о спортобществе ЦСКА, так как в команде используется именно их эмблема. По его словам, армейцы будут с этим разбираться. 

20 ноября было объявлено о создании команды «ЦСКА Медиа». Руководить клубом будут Саид-Али Ахмаев и Поликарп. Ахмаев является воспитанником академии «Спартака».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА.

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