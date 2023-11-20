Брейдо: ПФК ЦСКА не имеет никакого отношения к медиакоманде

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о том, что появилась медиакоманда «ЦСКА Медиа».

«Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что речь может идти о спортобществе ЦСКА, так как в команде используется именно их эмблема. По его словам, армейцы будут с этим разбираться.

20 ноября было объявлено о создании команды «ЦСКА Медиа». Руководить клубом будут Саид-Али Ахмаев и Поликарп. Ахмаев является воспитанником академии «Спартака».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА.